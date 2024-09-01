Возгорание на МНПЗ в Капотне локализовали

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализовали

Фото: РИА «Новости»

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали, угрозы для работы предприятия нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет», — написал он.

Огонь вспыхнул в техническом помещении предприятия после атаки беспилотника. Возгорание распространилось на площади в 40 «квадратов». Как отметил источник 360.ru, пожару на заводе в Капотне присвоили второй уровень сложности.

Утром в воскресенье, 1 сентября, Собянин отмечал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника ВСУ в районе предприятия.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Москвой уничтожили два дрона ВСУ, над Подмосковьем — семь. Всего над несколькими российскими регионами сбили 158 беспилотников.

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