Стала известна площадь пожара в помещении МНПЗ в Капотне

В техническом помещении Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне после атаки беспилотника начался пожар. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров, сообщило РИА «Новости».
«Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров», — уточнил в беседе с агентством представитель экстренных служб.
Источник 360.ru отмечал, что пожару на заводе присвоили второй уровень сложности. По словам очевидцев, рядом с МНПЗ были слышны похожие на взрывы звуки.
Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе МНПЗ средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника. Еще один БПЛА противника сбили в Раменском при подлете к городу.
По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над несколькими регионами страны уничтожили 158 беспилотных летательных аппаратов.
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