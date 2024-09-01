Стала известна площадь пожара в помещении МНПЗ в Капотне

РИА «Новости» пожар в техпомещении МНПЗ распространился на 40 кв. метров

Фото: РИА «Новости»

В техническом помещении Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне после атаки беспилотника начался пожар. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров, сообщило РИА «Новости».

«Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров», — уточнил в беседе с агентством представитель экстренных служб.

Источник 360.ru отмечал, что пожару на заводе присвоили второй уровень сложности. По словам очевидцев, рядом с МНПЗ были слышны похожие на взрывы звуки.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе МНПЗ средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника. Еще один БПЛА противника сбили в Раменском при подлете к городу.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над несколькими регионами страны уничтожили 158 беспилотных летательных аппаратов.

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