Украинский дрон сбили в районе Московского НПЗ

Собянин: ПВО сбила в районе Московского НПЗ БПЛА ВСУ, повреждений нет

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летального аппарата ВСУ в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В районе МНПЗ сбили беспилотник. Угрозы работе завода нет, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Мэр отметил, что  также еще один БПЛА уничтожили в городском округе Раменский еще при подлете к Москве.

В 1:20 ночи Собянин сообщал об отражении удара беспилотника в Подольске, а спустя чуть более часа — еще одного БПЛА. В третий раз мэр российской столицы отбил удар дрона в городском округе Ступино, а еще позднее стало известно об отражении атаки в дрона в Ленинском городском округе.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Московской области.

Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте