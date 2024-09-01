Украинский дрон сбили в районе Московского НПЗ

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летального аппарата ВСУ в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В районе МНПЗ сбили беспилотник. Угрозы работе завода нет, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Мэр отметил, что также еще один БПЛА уничтожили в городском округе Раменский еще при подлете к Москве.

В 1:20 ночи Собянин сообщал об отражении удара беспилотника в Подольске, а спустя чуть более часа — еще одного БПЛА. В третий раз мэр российской столицы отбил удар дрона в городском округе Ступино, а еще позднее стало известно об отражении атаки в дрона в Ленинском городском округе.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Московской области.