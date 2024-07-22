Мощные взрывы прозвучали над Туапсе

Shot: в Туапсе сработала система ПВО, над городом раздались взрывы

Фото: Unsplash

Над Туапсе прозвучали несколько громких взрывов. В городе, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, в городе сработала система ПВО, целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», — уточнил канал.

По словам местных жителей, взрывы в стороне местной нефтебазы раздались в районе 03:30 по московскому времени. Всего они услышали пять громких хлопков. Кроме того, очевидцы сообщили о характерных звуках пролета беспилотников.

Официальная информация пока отсутствует.

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