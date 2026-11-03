В дни проведения саммита Россия — Африка российские регионы подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, за сутки 29 октября над территорией России сбили более 1,4 тысячи украинских дронов. Мирошник уточнил, что в ночь на 29 октября уничтожили 1214 БПЛА.

В сторону Московского региона летели 613 беспилотников. В Минобороны назвали эту атаку одной из крупнейших на регионы России.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 856 украинских дронов в небе над территорией России. В их числе — 493 БПЛА, которые направлялись в сторону Московского региона. Почти 190 из них уничтожили на дальних рубежах, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

В Ярославской области беспилотники массированно атаковали НПЗ, повредив инфраструктуру.