Мирошник сообщил о гибели 50 мирных жителей за неделю в результате ударов ВСУ

За прошедшую неделю в результате украинских атак погибли 50 мирных жителей России, среди которых один ребенок. Еще 263 человека получили ранения, включая семерых несовершеннолетних. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

«Погибли 50 человек, включая одного ребенка», — сообщил он.

Наиболее серьезные последствия обстрелов зафиксировали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Большинство пострадавших, как отметил Мирошник, стали жертвами атак беспилотников. На удары дронов пришлось 278 случаев ранений, что составляет около 89% от общего количества. Представитель МИД также сообщил, что за неделю украинские войска применили против объектов на российской территории более 8,2 тысячи боеприпасов различных типов.

Ранее Мирошник сообщил, что двое раненых умерли в Алешкинской больнице. По его словам, украинская сторона сорвала попытку эвакуации больных в районную больницу в Скадовск.