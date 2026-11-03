Силы ПВО сбили более 850 БПЛА за ночь

В течение минувшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 856 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, в небе над Крымом, Московским регионом, Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской областям.

Также ПВО отработала в Рязанской, Ростовской, Орловской, Новгородской, Курской, Калужской, Владимирской, Белгородской и Брянской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 3 ноября сообщил, что в сторону Московского региона с вечера понедельника летели 493 беспилотника. По его словам, 187 беспилотников противовоздушная оборона нейтрализовала на подлете к столице, а большую часть – на дальних рубежах.

Глава Ярославской области Михаил Евраев заявлял, что НПЗ в региональной столице ночью пытались атаковать 124 дрона.