Контакты российского омбудсмена Яны Лантратовой с первой леди Америки Меланией Трамп пробили брешь в стене пропаганды Украины и Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ИС «Вести» .

По его словам, в рамках переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, а также во взаимодействии Лантратовой и Мелании Трамп «запустили» ключевую позицию в разрушении пропаганды.

«И вот этот канал коммуникации, Яна Лантратова и Мелания Трамп, они как раз внесли в основном и информационную составляющую: то есть донесение правды, пробивание бреши в вот этой стене пропаганды, которую постарались выстроить украинцы и западники, стремясь рассказать о том, что блокада инспирирована якобы российскими войсками, а Украина здесь вот такая белая, пушистая и никакого отношения к этому не имеет», — подчеркнул Мирошник.

Ранее стало известно, что Лантратова связалась с Меланией Трамп для спасения жителей Алешек.