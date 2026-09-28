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    ВС России поразили ЦОД «Укртелеком» в Киеве и два сухогруза в Черном море

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили в Киеве на улице Антоновича центр обработки данных компании «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Компания «Укртелеком», ЦОД которой попал под удар российских беспилотников, — один из основных поставщиков высокоскоростного интернета для ВСУ. Также она предоставляет украинским военным ресурсы для хранения большого объема баз данных.

    Кроме того, армия России поразила на переходе морем два сухогруза, доставлявших военное имущество в порт Одесса.

    Ранее российские военные освободили села Уланово в Сумской области и Нововодяное в Донецкой Народной Республике.

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