Минобороны поблагодарило Путина за слова о «моих ребятах» на СВО

Минобороны благодарило президента России Владимира Путина за слова в адрес военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Спасибо, очень важные слова!» — написали под цитатой лидера страны.

Путин назвал российских бойцов «мои ребята» во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Глава государства попросил не забывать участников СВО, призвав оказывать их семьям всю необходимую поддержку.

В докладе Путину губернатор Богомаз заявил, что с начала 2025 года украинские боевики совершили более 700 атак по территории Брянской области. Также в регионе сформировали добровольческий отряд «Барс», куда поступили почти 1800 человек.

В России участники спецоперации пользуются всеми мерами социальной поддержки через отделение фонда «Защитники Отечества» и руководства муниципалитетов.