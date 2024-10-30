«Методично уничтожали». Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ под Курском

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ предотвратили попытку прорыва техники Вооруженных сил Украины в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Украинскую технику обнаружили с помощью БПЛА, координаты оперативно передали артиллеристам-десантникам для уничтожения.

«Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц „Гвоздика“ с закрытых огневых позиций методично уничтожали украинскую технику», — подчеркнули в Минобороны.

Бойцы своевременно корректировали огонь для нанесения максимального поражения противнику. В результате ВСУ лишились нескольких единиц боевой бронированной техники советского и западного производства.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России. Семь БПЛА сбили над Ростовской областью, еще пять — над Курской областью. Четыре беспилотника ликвидировали под Смоленском, по три — над Орловской и Брянской областями и еще один — над Белгородской.