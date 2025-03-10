В рядах ВСУ в Курской области воцарилась паника и неразбериха после отчаянного рейда российских штурмовиков по трубам газопровода в Судже. Командование ВСУ не понимает, откуда и какими силами наступает российская армия, и наносит удары по своим же подразделениям.

За последние дни ВС России совершили ряд прорывов, освободили несколько населенных пунктов и уничтожили крупный опорник ВСУ в Сумской области. На передовой среди украинских боевиков началась паника и они стали палить по своим, так как им везде мерещились российские штурмовики.

После прорыва ВС РФ в Судже не прекращалась стрельба. Украинские паблики растрезвонили о «перемоге» в Курской области, однако позже выяснилось, что «80% уничтоженных» — это украинские военные. Из страха перед российскими частями украинские боевики наносили удары по своим соотечественникам, несмотря на крики в радиоэфире, что «мы свои».