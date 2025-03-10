Мерещатся штурмовики. В Судже украинцы от ужаса начали стрелять в своих
В Судже боевики ВСУ открыли огонь по своим из страха перед штурмовиками РФ
В рядах ВСУ в Курской области воцарилась паника и неразбериха после отчаянного рейда российских штурмовиков по трубам газопровода в Судже. Командование ВСУ не понимает, откуда и какими силами наступает российская армия, и наносит удары по своим же подразделениям.
За последние дни ВС России совершили ряд прорывов, освободили несколько населенных пунктов и уничтожили крупный опорник ВСУ в Сумской области. На передовой среди украинских боевиков началась паника и они стали палить по своим, так как им везде мерещились российские штурмовики.
После прорыва ВС РФ в Судже не прекращалась стрельба. Украинские паблики растрезвонили о «перемоге» в Курской области, однако позже выяснилось, что «80% уничтоженных» — это украинские военные. Из страха перед российскими частями украинские боевики наносили удары по своим соотечественникам, несмотря на крики в радиоэфире, что «мы свои».
«Застигнутые врасплох украинские военные в городской черте Суджи, столкнувшись с резкой атакой со стороны ВС РФ, начали воспринимать любое передвижение по городу за перемещение российских штурмовиков. В итоге это приводит к так называемому „дружественному огню“», — отметили эксперты издания «Военное обозрение».
Российские военнослужащие продолжают окружать украинских боевиков в районе Суджи. «Крышка дымящегося котла» практически закрыта, сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Накануне российские подразделения уничтожили колонну ВСУ, которая пыталась бежать из Суджи. Подразделения группировки «Север» освободили несколько населенных пунктов в Курской области: Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.