Медведев заявил о практически полном окружении ВСУ в районе Суджи

Медведев: ВС России почти закрыли крышку котла в Курской области

Российские военнослужащие продолжают окружать украинских боевиков в районе Суджи. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

По его словам, ВС России продолжают наступать в Курской области и освобождать территории.

«Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается», — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза России добавил, что с помощью успехов на поле боя военнослужащие поздравили россиянок с Международным женским днем.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта!» — подчеркнул он.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в курском приграничье. Группировка ВСУ отступила к Малой Локне в Курской области и оказалась в «огневом мешке», рассказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

По данным The Telegraph, украинские боевики после прекращения передачи разведданных от США оказались под угрозой попасть в кольцо в Судже.