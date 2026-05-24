Личности всех погибших при теракте ВСУ в Старобельске установили

В Старобельске установили личности всех студентов, которые погибли в результате удара по общежитию колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы ЛНР.

«Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек», — подчеркнули власти.

В списке жертв — 18 девушек и трое молодых людей. Тело последнего погибшего извлекли из-под завалов накануне.

Украина ударила беспилотниками по общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. Атаку вели тремя волнами БПЛА. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты ответа на удар по Старобельску. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев утром 24 мая подчеркнул, что по Украине «надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее».