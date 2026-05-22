Путин приказал подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску

Министерство обороны России представит свои предложения для ответа на удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Он подчеркнул, что ограничиться простыми заявлениями в такой ситуации невозможно.

Глава государства обратил внимание, что в результате удара погибли шесть человек, ранения получили 39. Еще 15 студентов числятся пропавшими без вести, потому что разбор завалов продолжается.

Президент сказал, что Министерство иностранных дел уведомляет о преступлении киевского режима международные организации.

«Но мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — пояснил Путин.

В конце своего выступления президент попросил собравшихся встать и почтить память погибших минутой молчания.

Украинские боевики нанесли удар беспилотниками по зданию общежития педагогического колледжа Старобельска в ночь на пятницу, 22 мая. После попадания дронов здание полностью разрушилось.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в общежитии находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Спасатели несколько раз приостанавливали разбор завалов из-за угрозы новых атак.