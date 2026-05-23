В ЛНР объявили траур после удара по колледжу в Старобельске

В ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура после удара беспилотников ВСУ по общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в «Максе» .

Пасечник уточнил, что поисково — спасательные работы уже завершили. В результате удара пострадали 63 человека, 21 погиб.

«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая днями траура», — написал глава ЛНР.

Он также выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым и отметил, что жители региона и всей страны объединились для помощи пострадавшим и ликвидации последствий трагедии.

«Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности», — подчеркнул Пасечник.

В память о погибших студентах в республике запустили акцию в социальных сетях «Они просто учились». К ней предложили присоединиться всем желающим. Горожане тем временем организовали стихийный мемориал в память о погибших учащихся колледжа. К месту трагедии люди приносят цветы и игрушки.