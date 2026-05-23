Число погибших в Старобельске увеличилось до 21

В Старобельске из-под завалов извлекли все тела. Число погибших в результате атаки ВСУ возросло до 21, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске завершены.

«Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Все тела погибших извлечены из-под завалов», — сообщили в МЧС.

Ранее жители Старобельска организовали стихийный мемориал в память о погибших детях. Украинские нацисты ударили беспилотниками по общежитию колледжа 22 мая.

