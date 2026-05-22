ВСУ атаковали колледж в ЛНР тремя волнами БПЛА

Удар по колледжу в Старобельске не был случайным: ВСУ атаковали его тремя волнами беспилотников и били в одно и то же место. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Он рассказал, что заслушал доклады главы ЛНР Леонида Пасечника, министра обороны Андрея Белоусова и министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, а также директора ФСБ Александра Бортникова. По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 пропали без вести.

«Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им рядом с общежитием нет», — добавил Путин.

Глава государства заявил, что произошедшее в очередной раз подтвердило террористический характер киевского режима. Министерство обороны получило приказ подготовить варианты ответных мер на эту атаку.

Тем временем в 22:00 состоится инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки на Старобельск.