Зеленский: ВСУ отступают из-за того, что российских солдат в восемь раз больше

ВСУ отступают на нескольких участках фронта, поскольку на одного украинского солдата приходится восемь российских. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью, его процитировало издание «Страна.ua».

«Когда становится выбор: остаться и погибнуть — то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил он.

Ранее российские военные опубликовали панорамные кадры из Селидова, сделанные незадолго до освобождения города. Объективный контроль тогда показывал отступление ВСУ и небольшие очаги сопротивления, которые спустя несколько дней удалось полностью подавить.

Жительницы Украинска, также уже освобожденного российскими военными, рассказали, что боевики ВСУ, покидая город, стреляли по мирному населению, расправляясь и с людьми, и с животными.