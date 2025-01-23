Лекция к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню прорыва блокады Ленинграда, провели на базе дошкольного учреждения «Мишутка». Участникам встречи рассказали о героических событиях Великой Отечественной войны.
Ветеран боевых действий Юрий Карпунов рассказал воспитанникам учреждения о событиях значимого в истории нашей страны периода. После познавательной лекции ребята приняли участие в спортивной программе. Юные жители Химок сдали физкультурные нормативы.
«Героизм бойцов Красной Армии является неподражаемым примером для молодого поколения и вдохновляет бойцов СВО к победе», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
Патриотическое мероприятие провели в рамках масштабной программы, которая направлена на сохранение исторической правды.
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