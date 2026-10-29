Историк флота объяснил, что может значить пуск «Булавы»

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выпустил «Булаву» из Белого моря. Ракета пролетела тысячи километров. Что могут означать такие стрельбы и почему запуск — плановое событие, 360.ru рассказал историк флота и доброволец СВО Дмитрий Жаворонков.

Как отметил специалист, ориентироваться на информацию о таких учениях нужно только по сообщениям Минобороны. По данным ведомства, Тихоокеанский флот проводит стрельбы относительно редко.

«С одной стороны, это мероприятие штатное. С другой — оно вновь подтверждает, что заявленные характеристики этих атомоходов и ракетного комплекса Р-30 „Булава“ соответствуют всем предъявляемым требованиям. В прессе уже успели связать данный пуск с натовскими учениями, но они тоже плановые. Поэтому историй о каком-то обострении здесь искать не следует», — указал Жаворонков.

Стрельбы «Генералиссимуса Суворова» комментировали крупные мировые СМИ, такие как Newsweek и Barrents Observer. В прессе действительно обратили внимание на то, что запуск «Булавы» совпал с учениями НАТО.

«Оборачивать эти пуски в какие-то сказки про злых русских и „дайте НАТО больше бюджет“, наверное, бессмысленно. Мы миролюбивые, ни на кого не хотим первыми нападать, это закреплено в нашей ядерной доктрине», — добавил историк.

Как прошли стрельбы «Генералиссимуса Суворова», в чем мощь «Булавы» и почему российские АПЛ модернизируют особым образом, читайте в нашей статье.