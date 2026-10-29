29 октября 2026 17:00 Россия снова показала «Булаву»: чем «Генералиссимус Суворов» всполошил Запад Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Испытания в темных глубинах Белого моря привлекли внимание военных штабов по обе стороны океана. В небо поднялась «Булава», запустил ее уникальный ракетный крейсер. В Минобороны сразу отметили — пуск плановый. Почему зарубежные аналитики снова ищут в этом политические сигналы, что на самом деле значат стрельбы и какую мощь скрывает «Генералиссимус Суворов» — в материале 360.ru.

Умный ход Кремля Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» 28 октября выполнил пуск «Булавы». Стрельбы вели из подводного положения в акватории Охотского моря. Цель — полигон Чижа в Архангельской области. Корабль не всплывал для запуска. «Булава» стартовала прямо из-под воды. Ее блоки в расчетное время прибыли в заданный район полигона. Минобороны охарактеризовало пуск как плановый. Многие западные СМИ увидели в этом некий «сигнал». Newsweek связал работу «Генералиссимуса Суворова» с недавним разговором президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии. Это уже второй пуск «Булавы» с борта «Генералиссимуса Суворова». Первый также состоялся во время испытаний. Тогда ракета ушла из Белого моря на полигон Кура на Камчатке.

Фото: РИА «Новости»

В чем сила «Генералиссимуса Суворова» Немалый интерес аналитиков вызывал и сам ракетный крейсер. «Генералиссимус Суворов» действительно уникален, это шестой корабль семейства «Борей» и третий, построенный по модернизированному проекту 955А. Из эллинга атомоход вышел 11 января 2022 года. Почти через год на нем торжественно подняли Андреевский флаг. Крейсер принадлежит к четвертому поколению стратегических субмарин и обладает рядом кардинальных конструктивных отличий от базового проекта 955. Главное внешнее и техническое отличие «Борея-А» заключается в отказе от характерного «горба» в районе ракетных шахт. Конструкторам удалось вписать вертикальные пусковые установки в обтекаемый легкий корпус. Это улучшило гидродинамику и снизило лобовое сопротивление, а также уменьшило шум при движении под водой.

Фото: РИА «Новости»

Характеристики «Генералиссимуса Суворова» Точные данные об уникальном атомном крейсере закрыты. Но его приблизительные характеристики описывало Минобороны. Длина атомного крейсера составляет около 170 метров.

Надводное водоизмещение — 14 720 тонн, подводное — 24 000 тонн. Ширина корпуса — 13,5 метра.

Рабочая глубина погружения — 400 метров, предельная — 480 метров.

Подводная скорость достигает 29 узлов, надводная — 15 узлов.

Автономность плавания — 90 суток.

Экипаж — 107 человек, из них 55 офицеров.

Силовая установка включает водо-водяной ядерный реактор и турбину мощностью 50 000 лошадиных сил.

Движитель — водометный. На «Бореях-А» снижены физические поля, улучшены системы связи, обнаружения и управления оружием. Корабль заметно тише предыдущих поколений и лучше маневрирует. Корпус лодки покрыт толстым слоем специальной резины, все внутренние механизмы смонтированы на двухкаскадной системе амортизации, гасящей вибрации. Для обнаружения целей применяется комплекс, способный засекать объекты на дальности свыше 220–230 километров и одновременно сопровождать не менее 30 целей.

Фото: РИА «Новости»

Сколько ракет «Булава» несет крейсер Основным ударным вооружением крейсера «Генералиссимус Суворов» являются 16 вертикальных пусковых установок комплекса Д-30. Они предназначены для МБР Р-30 «Булава». Шахты расположены в два ряда в четвертом и пятом отсеках корабля. В носовой части субмарины размещены шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Из них могут применяться торпеды, противолодочные ракетные комплексы, крылатые ракеты и мины. Кроме того, на борту установлены пусковые установки средств гидроакустического противодействия. На сегодняшний день в составе флота находятся несколько ракетоносцев семейства «Борей». Одни из них построены по базовому проекту 955. Другие относятся к модернизированному проекту 955А. Еще два корабля серии находятся на разных стадиях строительства. Все эти подлодки несут по 16 ракет «Булава».

Фото: РИА «Новости»

Технические характеристики ракеты «Булава» Р-30 «Булава» (индекс 3М30, «Изделие 3М30») — МБР морского базирования. Разработана Московским институтом теплотехники. Именно это бюро создавало и сухопутные «Тополь-М» и «Ярс». «Булава» стала основной морской межконтинентальной ракетой России нового поколения. Сегодня «Булава» составляет основу ударной мощи стратегических подводных крейсеров четвертого поколения. Длина с головной частью — 12,1 метра, без нее — 11,5 метра.

Диаметр — около двух метров.

Стартовая масса — 36,8 тонны. Забрасываемый вес — 1150 килограммов.

Система управления — автономная инерциальная. Ракета оснащена разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

Количество боевых блоков — от шести до десяти. Мощность каждого блока оценивается в 100–150 килотонн.

Боевые блоки способны маневрировать по курсу и высоте. Максимальная дальность полета «Булавы» достигает 9300 километров, что позволяет поражать цели в любой точке Северного полушария. Одна ракета несет шесть ядерных боевых блоков мощностью по 150 килотонн каждый, общий энергетический эквивалент одного пуска составляет 900 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, обладала мощностью около 15 килотонн. То есть, всего одна «Булава» в 60 раз превосходит по разрушительной силе бомбу Хиросимы.

Фото: РИА «Новости»

Почему всполошились на Западе Запуску «Булавы» 28 октября посвятили статьи многие крупные западные издания. Daily Express вышел с заголовком «Россия запустила ядерную ракету в сторону НАТО». Издание The Barents Observer отметило, что пуск «Булавы» произошел во время американских учений, которые связаны с ядерным оружием. Army Recognition подчеркнул, что пуск продемонстрировал возможность Тихоокеанского флота наносить удары на межконтинентальные расстояния. Редакция Newsweek сочла, что пуск «Булавы» стал новой демонстрацией силы России. О российских атомных крейсерах западные аналитики писали и раньше. В National Interest отмечали, что «Борей-А» — это едва ли не лучшие атомные подводные лодки на планете. Журнал включил подлодки «Борей» и ракету «Булава» в список пяти видов вооружений, способных «уничтожить мир за 30 минут». Постановку первых «Борей-А» на боевое дежурство в 19FortyFive назвали «кошмар зашел в порт».

Фото: РИА «Новости»

Что на самом деле означал пуск «Булавы» Как отметил в беседе с 360.ru историк флота и доброволец СВО Дмитрий Жаворонков, подобные учебно-боевые стрельбы Тихоокеанского флота носят плановый характер и проводятся в рамках боевой подготовки.

Тихоокеанский флот, исходя из сообщений Минобороны, стреляет сравнительно редко. С одной стороны, это мероприятие штатное. С другой — оно вновь подтверждает, что заявленные характеристики этих атомоходов и ракетного комплекса Р-30 «Булава» соответствуют всем предъявляемым требованиям. Второй момент — в прессе уже успели связать данный пуск с натовскими учениями, но они тоже плановые. Поэтому историй о каком-то обострении здесь искать не следует. Дмитрий Жаворонков

Чем уникальны российские атомные крейсеры Крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к проекту 955А (09552, шифр «Борей-А»). Он стал продолжением базового проекта 955. Конструкторские бюро изначально закладывают в архитектуру субмарин высокий модернизационный потенциал, объяснил Жаворонков. «Каждая АПЛ совершенствуется не от проекта к проекту, а чаще всего от корпуса к корпусу. Корабли не закладывают каждый месяц, это происходит с интервалом в месяцы, или годы. Модернизация различных систем этих подлодок идет постоянно Даже лодку, которую производят уже 20 или 30 лет, можно при правильном подходе модернизировать, обновив до современного уровня», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»