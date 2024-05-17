Путин рассказал, есть ли у России планы по взятию Харькова | 360°

Важное 17 мая 2024, 13:05 Путин рассказал, есть ли у России планы по взятию Харькова Президент Путин: у России нет планов по взятию Харькова РИА «Новости»

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Планов по взятию Харькова у России нет, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляцию запустили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, операция Вооруженных сил России на Харьковском направлении является виной Украины. Это ответ на обстрелы российских регионов.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложную обстановку под Харьковом. Он подчеркнул, что выход российских войск в тыл украинских войск в регионе крайне опасен.

Вооруженные силы России ранее приступили к освобождению Липцев в Харьковской области. Ситуация остается напряженной для ВСУ, тогда как российские войска уверенно продвигаются вперед.