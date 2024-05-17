Спецоперация 17 мая 2024, 18:31 «Сюрприз для украинской армии». Французский генерал — о продвижении России под Харьковом Генерал Клермон: продвижение армии России под Харьковом стало неожиданностью РИА «Новости»

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Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех. Такое заявление сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

«Это сюрприз для украинской армии, но также для всех. <…> Не было даже предупреждения от американской разведки», — сказал он.

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Военный резюмировал, что ситуация складывается в пользу РФ.

Российская военная группировка «Север» за последнюю неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и освобождать территории.

При этом российская армия не стремится занять Харьков — бойцы отвечают на атаки ВСУ по российским регионам.

О том, что наступление ВС РФ стало неожиданностью, рассказывали украинские военные. В день наступления России под Харьковом терминалы Starlink вышли из строя и боевики оказались «слепы».