«Сам упадет нам в руки». Попытки ВСУ удерживать Харьков назвали тщетными | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 20:33 «Сам упадет нам в руки». Попытки ВСУ удерживать Харьков назвали тщетными Офицер Матвийчук: ВС России могут создать ВСУ условия для сдачи Харькова Freepik

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Российская армия может создать такие условия, при которых ВСУ не смогут оборонять Харьков и оставят его. Об этом в комментарии Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы должны создать такие условия, когда он сам упадет нам в руки <…> и будет сдан на милость победителя», — подчеркнул Матвийчук.

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Он считает, что для решения этой задачи необходимо заблокировать поставки в город боеприпасов, вооружений и личного состава ВСУ, а также завоевать господство в небе.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что ВС России не намерены брать этот город под свой контроль.

По мнению эксперта, для украинских боевиков на Харьковском направлении сложилась критическая ситуация, при которой этот населенный пункт удерживать будет нецелесообразно.

Ранее французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон заявил, что продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех. По его мнению, положение на поле складывается в пользу ВС России.