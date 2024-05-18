Подпольщики прервали движение поездов со снабжением ВСУ в Харьковской области | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 14:40 Подпольщики прервали движение поездов со снабжением ВСУ в Харьковской области Лебедев: подполье прервало движение поездов ВСУ в Харьковской области Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

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Подполью удалось уничтожить железнодорожный релейный шкаф. В результате военные поезда, начиненные техникой, в Харьковской области не смогли продолжить движение как минимум сутки, сообщило РИА «Новости».

«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии <…> Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток», — процитировало агентство координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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Он пояснил, что не меньше 24 часов поезда с солдатами, боеприпасами, военной техникой не смогли продолжить путь в сторону линии соприкосновения. В обратном направлении составы перевозили на ремонт поврежденную военную технику, раненых и боевиков ВСУ, получивших отпуск.

Прошлой ночью под Одессой российские военные также поразили логистические центры ВСУ. Украинская армия лишилась части военных объектов.