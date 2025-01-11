Еще 20 бойцов СВО со всей России пройдут реабилитацию в Подмосковье

В Московской области работает реабилитационный центр имени Мещерякова. Учреждение принимает бойцов СВО со всей России. Первый заезд пациентов прошел в декабре 2024 года. Центр оснащен тремя жилыми корпусами, учебными производствами и мастерскими, а также спортивным залом и бассейном.

«Сегодня стартовал второй заезд в наш передовой реабилитационный центр — 20 бойцов СВО с проблемами слуха и зрения из разных уголков нашей страны, а некоторые из них с женами, проведут ближайшие три недели в Подмосковье», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Курс реабилитации рассчитан на 21 день. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что сейчас реабилитацию в учреждении проходят бойцы из Перми, Донецка, Краснодара, Орла, Твери и других городов.

Напомним, записаться на курс реабилитации можно на портале госуслуг.