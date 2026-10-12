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    Дмитриев заявил о запоздалой реакции США на роль Джонсона в срыве переговоров

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Правда о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон препятствовал установлению мира на Украине, дошла до американских СМИ лишь через несколько лет. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

    Речь идет о срыве Джонсоном переговоров России и Украины в 2022 году.

    «Прошло некоторое время, прежде чем правда о том, что Борис Джонсон препятствовал установлению мира на Украине, дошла до американских новостных сетей», — подчеркнул он.

    Дмитриев прокомментировал публикацию пользователя Сети, который обратил внимание на обсуждение этой темы в эфире Fox News.

    Ранее заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Британия стала главным противником России на международной арене после срыва урегулирования на Украине.

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