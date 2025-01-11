Депутаты в Лосино-Петровском поздравили детей бойцов СВО с Новым годом

Председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Голод вместе с депутатами Альбиной Штатновой и Олегом Стасовым приняли участие в новогодней акции «Поздравление от Деда Мороза детей военнослужащих». В рамках мероприятия партийцы посетили семьи участников специальной военной операции и вручили подарки детям.

Депутаты обратились к детям и их близким, пожелав счастья, здоровья и благополучия в Новом году и с Рождеством Христовым. Они подчеркнули, что, несмотря на сложные времена, семьи военнослужащих не остаются без внимания и поддержки.

«Эта акция — не просто формальное поздравление, это выражение глубокой признательности и уважения тем, кто несет службу, и к их семьям — надежному тылу для наших защитников», — отметила Татьяна Голод.

Депутаты лично встретились с женами, бабушками и матерями военнослужащих, чтобы поблагодарить их за стойкость и терпение в ожидании своих близких.

Такие акции напоминают, что поддержка семей защитников Родины важна не только в праздники, но и в повседневной жизни, а их вклад в общее дело неоценим.