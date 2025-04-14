Депутат из Подольска направил фуру с продуктами и водой для участников СВО

Очередную партию гуманитарной помощи передал депутат городского округа Подольск Евгений Исаев в зону специальной военной операции. Бойцы 1-й Славянской бригады Вооруженных сил Российской Федерации получат более 5000 консервов от ООО «Русский рыбный мир» и свыше 14 000 бутылок горной питьевой воды.

По словам Евгения Исаева, помощь защитникам — это гражданский долг каждого жителя страны.

«Сегодня решается судьба народа России. Любой вклад в общее дело — весомый и важный. Наша сила — в единстве!» — подчеркнул депутат.

Евгений Исаев регулярно передает военнослужащим на фронт крупные партии консервов с предприятия ООО «Русский рыбный мир» в Подольске, которое он возглавляет. Вместе с рыбной продукцией депутат отправляет бутылки с питьевой водой.

Помимо этого, предприниматель на свои деньги купил и передал защитникам ноутбук для работы с беспилотными летательными аппаратами, два квадрокоптера МAVIC и многое другое. Евгений Исаев неоднократно участвовал в акции по сбору гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации для освобожденных городов в рамках проекта «Подольск — передовой».