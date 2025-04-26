Действующий участник СВО написал «Диктант Победы» в Балашихе

Боец СВО с позывным Коловрат принял участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» в школе № 32 в Балашихе. Вместе с ним тестирование прошли руководитель муниципалитета Сергей Юров, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Балашихе Наталья Махонина и председатель городской Общественной палаты Елена Жарова.

Участник спецоперации рассказал, что еще с института интересуется историей.

«Мне понравилось писать диктант. Решил сегодня проверить свои знания и отдать дань уважения людям, подарившим нам Победу», — поделился защитник.

Также к акции присоединились учащиеся школы № 32, их родители и ветераны. Во время диктанта собравшиеся ответили на 25 вопросов за 45 минут.

«Сегодня по всей стране проходит важная акция в преддверии юбилея Великой Победы. Мне очень приятно, что Балашиха всегда активно принимает участие в этом мероприятии. Это еще один вклад в развитие подрастающего поколения, в патриотическое воспитание ребят», — подчеркнул Сергей Юров.

Отметим, что победители «Диктанта Победы» получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз. Для этого они должны подать электронную заявку на диплом финалиста, получить его по приглашению от Регионального оргкомитета «Наша Победа» и передать в приемную комиссию.

Напомним, что Международную историческую акцию «Диктант Победы» проводят с 2019 года по инициативе партии «Единая Россия». Каждый год в Балашихе все больше жителей принимают в ней участие.