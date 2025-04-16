Члены «Боевого братства» отправили гумпомощь из Балашихи в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции отправили из Балашихи. В акции приняли участие молодогвардейцы и Балашихинское отделение «Боевого братства».

В посылки с гуманитарным грузом вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, медикаменты и другие необходимые для защитников вещи. Эта инициатива является частью регулярной работы по поддержке военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

В Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, микрорайон Железнодорожный. Информацию о необходимых для фронта вещах разместили на сайте volonter.mosreg.ru. Также можно обратиться в телеграм-канал Елены Жаровой.

Администрация городского округа Балашиха призывает всех неравнодушных жителей принять участие в сборе гуманитарной помощи и поддержать военнослужащих в этот непростой период.