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    За ночь силы ПВО уничтожили 41 БПЛА над Калужской областью

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 41 беспилотник в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере «Макс».

    «Сегодня ночью силами ПВО уничтожен 41 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал он.

    По словам главы региона, на места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры тоже не зафиксировали.

    Сегодня утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над регионом ликвидировали 36 украинских дронов. Также с утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников на подлете к столице.

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