Бойцы ВС РФ уничтожили укрытие ВСУ с помощью противотанковой мины

Российские военнослужащие представили новые кадры штурма села Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

На видеозаписях сражения за Урожайное бурятские штурмовики демонстрировали креативный подход к борьбе с противником. Один из бойцов бросил противотанковую мину в укрытие националистов. Взрыв боеприпаса мощностью восемь килограммов тротила полностью разрушил бетонные укрепления.

Для этого боеприпасу потребовалось лишь небольшое дооснащение: был выкручен детонатор, добавлен тротил и установлен капсюль с новыми элементами. У бойцов было всего семь секунд с момента броска до детонации, рассказал стрелок с позывным Белый.

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