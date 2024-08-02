Бойцы ВС РФ уничтожили укрытие ВСУ с помощью противотанковой мины

На видеозаписях сражения за Урожайное бурятские штурмовики демонстрировали креативный подход к борьбе с противником. Один из бойцов бросил противотанковую мину в укрытие националистов. Взрыв боеприпаса мощностью восемь килограммов тротила полностью разрушил бетонные укрепления.

Для этого боеприпасу потребовалось лишь небольшое дооснащение: был выкручен детонатор, добавлен тротил и установлен капсюль с новыми элементами. У бойцов было всего семь секунд с момента броска до детонации, рассказал стрелок с позывным Белый.