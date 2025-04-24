Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО пройдет в Дубне 16 мая

В Дубне пройдет благотворительный концерт «Дискотека 90-х-00-х», направленный на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Мероприятие состоится 16 мая в 19:00 во дворце спорта «Радуга».

Как сообщил начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Михаил Богомолов, глава Дубны Максим Тихомиров поручил оказать полное содействие в организации этого концерта. Все средства, вырученные от мероприятия, будут переданы в фонд «Батальон» для закупки необходимого оборудования и снаряжения для военнослужащих на передовой.

На сцене выступят популярные исполнители и группы, такие как «Пропаганда», «Турбомода», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром», Марина Хлебникова, Елизавета Роднянская, Леша Новик и другие артисты.

Лидер волонтерского движения «Батальон» Полина Васильева подчеркнула, что этот концерт является важным вкладом в поддержку фронта и Отечества. Организаторы мероприятия провели встречу с участниками концерта, где продемонстрировали возможности площадки. Дворец спорта «Радуга» был выбран благодаря удобному расположению, просторным помещениям для гримерных и большому залу, который уже принимал подобные мероприятия.

В подготовке концерта участвуют представители администрации города, волонтеры фонда «Батальон», а также общественные и патриотические организации, включая «Русскую общину», «Союз женщин России», дмитровский мотоклуб и «Союз десантников». Билеты пользуются большим спросом — их приобретают не только жители города, но и сами военнослужащие для своих родных и близких.