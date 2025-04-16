Бесплатные уроки английского для детей бойцов СВО организуют в Серпухове

Серпуховский Единый центр поддержки участников СВО и их семей представил новый проект, направленный на помощь близким наших защитников. Центр милосердия собора Николы Белого предложил организовать бесплатные онлайн-уроки английского языка для детей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

В рамках проекта состоялась встреча мам и жен участников специальной военной операции с Марией Теребилиной — опытным преподавателем, переводчиком, кандидатом филологических наук и многодетной матерью. Участники обсудили формат занятий, поделились своими пожеланиями и договорились о дальнейших шагах.

Уроки стартуют в ближайшее время, и проект призван помочь детям военнослужащих получить новые знания. Подобные инициативы играют важную роль в поддержке семей защитников и укреплении общественной солидарности.