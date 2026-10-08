Песков указал на оперативность Минтранса по вопросу горящего танкера в Черном море

Песков: поручения Путина по горящему танкеру в Черном море не потребовались

Президент России Владимир Путин не стал давать специальные поручения по ситуации с горящим танкером в Черном море. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Минтранс сработал оперативно.

«Не было необходимости президенту давать поручения, потому что очень оперативно министр [Андрей] Никитин собрал оперативный штаб, были подтянуты все силы и средства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Экологического ущерба удалось избежать, поскольку нефть выгорела в полном объеме.

«Афрамакс Рио» под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера у побережья Черного моря 6 октября. Экипаж танкера — 23 гражданина Индии — спасли. После пожара на танкере в Черном море не нашли загрязнений.