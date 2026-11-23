Бойцы «Севера» за неделю уничтожили 396 БПЛА, 215 гаубиц и более 300 солдат ВСУ

В зоне спецоперации российские артиллеристы за неделю выполнили более 6000 огневых задач, поразив технику и живую силу противника. Об этом РИА «Новости» сообщили в группировке войск «Север».

«За прошедшую неделю артиллерийские подразделения группировки войск „Север“ выполнили свыше 6000 огневых задач», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, российские военные уничтожили 215 артиллерийских орудий, 78 минометов, 15 станций радиоэлектронной борьбы и шесть радиолокационных станций контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, артиллеристы «Севера» ликвидировали три реактивные системы залпового огня противника.

Собеседник агентства добавил, что российские военные также сбили 396 вражеских БПЛА и поразили 12 полевых складов с ракетами и артиллерийскими боеприпасами. По его словам, ВСУ потеряли более 300 боевиков.

Ранее артиллеристы «Севера» уничтожили три укрытия с украинскими боевиками в Сумской области, сократив тем самым число вражеских операций на участке.