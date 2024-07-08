«Артемовские флешбэки». Рожин показал фото с последствиями боев в Часовом Яре

Военэксперт Рожин выложил фото с разрушенными из-за боев домами в Часовом Яре

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин показал кадры последствий ожесточенных боев в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, подписав их словами «Артемовские флешбэки». Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале .

Военный аналитик сравнил то, что осталось от города, с руинами Артемовска.

«Последствия боев в Часовом Яре. Артемовские флешбэки», — написал Рожин.

Минобороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал падение микрорайона Канал Часового Яра самой важной и ужасной новостью для Киева. По его словам, это крупное поражение ВСУ, стоящее в одном ряда с потерей Очеретина и Авдеевки.

Группа ивановских десантников подняла флаг ВДВ на одном из разрушенных домов в микрорайоне Канал.

Еще раньше российские военные освободили район Новый в городе.

Бойцы ВС РФ разрушили позиции украинских боевиков, сбросив на них планирующие авиабомбы. Западные журналисты отметили, что после взятия Часового Яра перед армией России откроется прямой путь к последней линии обороны ВСУ на территории ДНР.

В конце мая замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос сравнил сражения за Часов Яр с «бахмутской мясорубкой».