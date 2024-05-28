Бои за Часов Яр сравнили с «бахмутской мясорубкой»

Разведчик Дон Рос: бои за Часов Яр окажутся жестче битвы за Артемовск

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency
Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бои российской армии и ВСУ за Часов Яр могут оказаться очень ожесточенными, так как положение города осложняет продвижение военных в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» заявил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

Он объяснил, что населенный пункт находится на возвышенности, поэтому наступать в этом направлении будет трудно.

«Я прошел „бахмутскую мясорубку“ (битву за Артемовск. — прим. ред.). Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо», — подчеркнул разведчик.

Военнослужащий добавил, что Артемовск был крупнее Часова Яра, но относительно небольшой размер города не упростит бои за него. По словам разведчика, после освобождения населенного пункта войскам откроется путь к наиболее крупной агломерации в подконтрольной ВСУ части ДНР.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий предположил, что ВС России скоро смогут занять Часов Яр. Парламентарий отметил, что город стал стратегическим пунктом, в котором ВСУ превратили каждый дом и переулок в укрепрайон.

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