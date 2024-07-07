Флаг ВДВ подняли в освобожденном районе Часова Яра

Российские десантники подняли свой флаг в районе Канал в Часовом Яре

Группа десантников из Иванова с установила флаг ВДВ на одном из разрушенных домов в микрорайоне Канал в Часовом Яре. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Енот Херсон».

На опубликованных кадрах мужчина военной форме с флагом ВДВ в руках поднялся по груде кирпичей. Его сопровождали два сослуживца.

«Еще одно подтверждение того, что Канал полностью находится под нашим контролем. Впереди еще много работы у наших воинов», — написали авторы Telegram-канала.

Минобороны в минувшую среду, 3 июля, сообщило, что под контроль российских войск перешел район Новый в Часовом Яре. В освобождении этой части города, уточнили в ведомстве, приняли участие подразделения Южной группировки войск.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил отход украинских военных с занятых в Часовом Яре позиций нехваткой оружия и личного состава. По его словам, интенсивность наступления российских войск усилилась и дать отпор ВСУ не способны.