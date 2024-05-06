Спецоперация 06 мая 2024, 06:30 Украину предупредили об эффекте домино от потери Очеретина IL Fatto Quotidiano: прорыв ВС России в Очеретине грозит эффектом домино для ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия после взятия под контроль поселка Очеретино к северо-западу от Донецка устремится к реке Днепр. Она прорвет систему обороны Вооруженных сил Украины, заявил журналист итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Тициано Чоккетти.

Решение США выделить очередной пакет помощи на 61 миллиард долларов воодушевило западное общество, но, по словам автора статьи, напрасно. ВСУ столкнулись с нехваткой ресурсов, прежде всего солдат, а российские войска прорвали их оборону в нескольких местах. Тициано Чоккетти заявил, что последней брешью стал поселок Очеретино.

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«Завоевание, которое, если добавить к нему военное превосходство и возвращение хорошей погоды, может вызвать эффект домино, способствующий наступлению русских с гораздо большим импульсом, чем прежде», — заявил он.

Тициано Чоккетти предупредил, что российская армия двинется в сторону Днепра и отодвинет линию фронта на запад. По его словам, подразделения уже устремились к востоку от Очеретина, вглубь лесных насаждений. Он спрогнозировал прорыв оборонительной линии Украины еще в нескольких местах.

Очеретино перешло под контроль России в апреле. Аналитик Forbes Дэвид Экс предрек ВСУ потерю еще нескольких сел вблизи поселка.