На Западе рассказали о самой «ужасной новости» для Украины

Меркурис: падение района «Канал» Часова Яра стало ужасом для ВСУ

Фото: РИА «Новости»

За последние 36 часов падение микрорайона «Канал» Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для властей Украины. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем YouTube-канале.

Он отметил, что падение восточного Часова Яра стало крупным поражением Вооруженных сил Украины. Его можно поставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретина.

Российские войска продолжают стремительно продвигаться на этом направлении, что приближает полное освобождение ДНР и окончание боев за Донбасс, сказал Меркурис.

Ранее российские военнослужащие проломили оборону ВСУ и взяли под контроль микрорайон «Новый» в Часовом Яре. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что этот серьезный тактический успех ВС России открыл возможности для дальнейшего освобождения города.

В июне бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались на чрезвычайно тяжелую ситуацию в Часовом Яре.

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