Позиции ВСУ в Часовом Яре уничтожили планирующими бомбами
Politico: планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в районе Новый в Часовом Яре
Российские авиаудары с использованием планирующих бомб полностью разрушили позиции украинских боевиков в районе Новый в городе Часов Яр, они стали непригодными для дальнейшей обороны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
«Украинские военные оказались вынуждены отступать на другой берег канала после того, как оборонительные позиции стали полностью непригодными из-за сокрушительных ударов планирующих авиабомб ВКС России», — отметили журналисты.
Они добавили, что для российской армии взятие Часова Яра откроет прямой путь к последней линии обороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.
«Анонсированные недавно пакеты военной помощи и договоры о взаимной безопасности не помогли ВСУ остановить российское наступление. Вероятно, Владимиру Зеленскому придется просить об ускорении военных поставок», — заключило издание.
Ранее бывший генерал ВСУ Игорь Романенко выразил мнение, что боевики отступили в Часовом Яре из-за нехватки личного состава.