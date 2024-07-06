Позиции ВСУ в Часовом Яре уничтожили планирующими бомбами

Politico: планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в районе Новый в Часовом Яре

Фото: РИА «Новости»

Российские авиаудары с использованием планирующих бомб полностью разрушили позиции украинских боевиков в районе Новый в городе Часов Яр, они стали непригодными для дальнейшей обороны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«Украинские военные оказались вынуждены отступать на другой берег канала после того, как оборонительные позиции стали полностью непригодными из-за сокрушительных ударов планирующих авиабомб ВКС России», — отметили журналисты.

Они добавили, что для российской армии взятие Часова Яра откроет прямой путь к последней линии обороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

«Анонсированные недавно пакеты военной помощи и договоры о взаимной безопасности не помогли ВСУ остановить российское наступление. Вероятно, Владимиру Зеленскому придется просить об ускорении военных поставок», — заключило издание.

Ранее бывший генерал ВСУ Игорь Романенко выразил мнение, что боевики отступили в Часовом Яре из-за нехватки личного состава.

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