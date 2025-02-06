Неравнодушные горожане уже приносят вещи и предметы первой необходимости для защитников. В пунктах принимают теплую одежду, инструменты, продукты питания с длительным сроком хранения, лекарства и средства личной гигиены. Очередной сбор помощи для героев пройдет у главного входа в парк имени Олега Степанова 8 февраля с 12:00 до 14:00.

«Это отличная возможность передать то, что им особенно необходимо на передовой», — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Помимо этого, в муниципалитете работают несколько постоянных пунктов приема. В Серпухове вещи можно принести в Молодежный центр «Патриот» на улице Горького, дом № 55, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В Протвине городского округа Серпухов пункт приема гуманитарной помощи работает в доме № 2 на Школьной улице с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 и в доме № 10 на улице Гагарина с понедельника по пятницу с 13:00 до 21:00. А в Пущине жителей ждут ждут ежедневно с 10:00 до 19:00 в Центре культурного развития «Вертикаль» по адресу: проспект Науки, дом № 7.