Активисты из Лобни поздравили детей в Курске с Новым годом

Депутат партии «Единая Россия» горсовета Лобни Алексей Кожухалов и члены «Молодой гвардии» приехали в Курск. Они организовали творческий лагерь для детей из пострадавших регионов России.

Музыкальные, творческие, патриотические, образовательные и мероприятия, которые подготовили активисты, охватывали 10 пунктов временного размещения людей, эвакуированных из приграничных территорий. Праздник длился в течение всех зимних каникул.

Заместитель руководителя «Молодой гвардии» Подмосковья Алексей Кожухалов отметил, что очень важно общими усилиями дарить праздник тем, кто в нем нуждается больше всего. «В глазах ребят сегодня были видны искренняя радость и детское счастье», — сказал депутат.

Детям также вручили более ста сладких подарков.

Ранее семьи участников спецоперации, «Добрологии» и «Многомамы» посетили премьеру спектакля «Рождество в Лобне». Постановку представили актеры театра «Камерная сцена».