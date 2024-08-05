Самым ярым сторонникам конфликта на Украине регулярно поступают деньги из Киева. Таким предположением американский миллиардер Дэвид Сакс поделился в социальной сети X.

«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — написал он.

По словам предпринимателя, с начала боевых действий в США сделали вывод, что против американского вовлечения в конфликт выступали «российские агенты».

Вот только на деле все было иначе. Ведь тот, кто высказывает такие обвинения, сам признается в работе на Украину, резюмировал Сакс.

До этого предприниматель заявил, что американское финансирование Украины не поможет ей выиграть в конфликте. Республика проигрывает не из-за дефицита денежных средств, а из-за мощного наступления российской армии.

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде ранее не стал исключать возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.