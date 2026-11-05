Киевляне перекрыли дороги из-за отключений света

Жители Киева остановили движение транспорта в нескольких районах города из-за затянувшихся проблем с электроснабжением. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

«Киевляне перекрыли дорогу на Академгородке из-за длительного отсутствия света», — рассказали журналисты.

Еще два перекрытия произошли на Оболони и в районе станции метро «Житомирская». Жители дома № 24 на улице Иорданской рассказали, что почти пять дней не могут рассчитывать на стабильное электроснабжение. По их словам, свет в домах появлялся лишь на 20 минут.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серьезных перебоях в работе городской инфраструктуры после повреждения энергетических объектов. В столице ввели экстренные отключения электричества, из-за чего возникли проблемы с подачей воды и движением общественного транспорта.