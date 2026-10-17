Пользователи сети начали хейт одного из парижских кафе из-за наличия борща в его меню. Об этом рассказал РИА «Новости» ресторатор Оливье Барду.

В оформлении пельменной есть элементы, отсылающие к России — надпись на русском языке на входе, изображение медведя на бумажных стаканчиках. В меню — популярные на постсоветском пространстве блюда, включая салат «Оливье», винегрет, борщ, пельмени и вареники с различными начинками.

Барду пояснил, что не вкладывает в деятельность кафе никакого политического подтекста, его цель — популяризация восточноевропейской гастрономии.

«Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах… Нетрудно догадаться об их происхождении», — посетовал владелец заведения. Он намекнул, что травля — дело рук украинцев.

В августе в парагвайской столице Асунсьоне отпраздновали День борща. Участники под руководством шеф-повара Рауля приготовили 120 литров супа в котле на дровах.