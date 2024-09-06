Зампред профсоюза Попков: износ машин в таксопарках РФ может составить 60% к концу года

Износ автомобилей в российских таксопарках может составить 60% к концу 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с « Парламентской газетой ».

Он напомнил, что компании-перевозчики приобрели большое количество китайских машин. Однако они оказались менее надежными по сравнению с европейскими или корейскими.

По словам эксперта, самыми слабыми местами транспортных средств оказались коробки передач и двигатели внутреннего сгорания. Ремонт устройств бюджетным назвать нельзя, добавила радиостанция Sputnik.